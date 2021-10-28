Андрея Клычкова признали худшим из действующих российских губернаторов

Он занял последнее, 85-е, место в Национальном Рейтинге Губернаторов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков признан худшим главой региона по версии федерального Центра информационных технологий «Рейтинг».

Сегодня в рамках проекта «Национальный рейтинг» было опубликовано очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Оно охватывало период с сентября по октябрь текущего года.

Эксперты поставили Андрея Клычкова на последнее, 85-е, место губернаторского рейтинга.

ИА «Орелград»