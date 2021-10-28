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Орловский прокурор обвинил «Российский Красный Крест» в фикции

28.10.2021 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Надзорный орган потребовал аннулировать свидетельства об обучении.

Пресс-служба Болховского районного суда обнародовала детали рассмотрения иска местного прокурора к Орловскому городскому отделению   общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Соответчиками стали пять местных жителей, которые ранее получили свидетельства об обучении по программе «Социальный работник». Эти свидетельства прокурор требовал признать недействительными и аннулировать их.

Как следует из сообщения суда, согласно свидетельствам, граждане  прошли обучение в Центре дополнительного образования ОГО ООО «Российский Красный Крест». Произошло это в рамках соглашения, которое указанная организация еще в 2019 году заключила с областным департаментом  социальной  защиты, опеки и попечительства, труда  и занятости. Согласно документу, «Российский Красный Крест» был включен в перечень образовательных организаций Орловской области, участвующих в региональной программе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.

Как указала в иске прокуратура, Центр занятости населения Болховского района, «Российский Красный Крест» и другие ответчики заключили контракты. Центр занятости направил граждан на  обучение и перечислил за это деньги. Между тем, как было указано в прокурорском иске, установлено, что «указанные лица образовательные услуги не получали, никакого обучения не проходили, занятий не посещали, онлайн занятий с ними никто не проводил, экзаменов  не сдавали».

Представитель ответчика исковые требования не признал и пояснил суду, что  весь учебный материал полностью был передан в Центр занятости, который был получен обучающимися, то есть люди проходили обучение. Затем были составлены акты оказанных  услуг. Также он пояснил, что в связи с эпидемией коронавируса обучение слушателей в 2019-2020 году проводилось дистанционно. «Обучающийся в любое удобное для него время имеет возможность самостоятельного изучения образовательного контента, а также возможность проверить свои знания самотестированием», — заявил представитель.

«В ходе судебного разбирательства судом установлено, что истцом не представлено каких-либо объективных данных, указывающих на то, что ответчики не проходили дополнительного обучения, и выданные им свидетельства  о прохождении  дополнительного образования являются недействительными», — заявила пресс-служба Болховского райсуда. В результате исковые требования прокурора были оставлены без удовлетворения. Впрочем, точка еще не поставлена — решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в июне 2021 года прокуратура Орловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) о фиктивном обучении в рамках федеральной программы «Старшее поколение». Было установлено, что между Краснозоренским центром занятости и Орловским городским отделением «Российского Красного Креста» были заключены ученические соглашения. По мнению прокуратуры, двое слушателей получили свидетельства без реального прохождения обучения. Причиненный бюджету ущерб был оценен в 90 тысяч рублей.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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