Орловской области одобрили кредит на 5,5 миллиарда рублей

Средства предназначены для двух крупных инфраструктурных проектов.

Заявка Орловской области на получение крупного инфраструктурного кредита была одобрена, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Регион получит 5,5 миллиарда рублей на реализацию двух крупных проектов. Это расселение 16 аварийных многоквартирных домов на Наугорском шоссе и строительство индустриального парка «Новосильское шоссе».

«Цель реализации проекта – стимулирование развития высокоэффективных технологий и производств промышленной сферы, рост налогооблагаемой базы, повышение занятости и благополучия населения. Объем внебюджетных инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей», — рассказал Клычков о проекте «Новосильское шоссе».

Кредит выдан на срок не менее 15 лет под 3% годовых.

ИА «Орелград»