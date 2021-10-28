<

Орловской области одобрили кредит на 5,5 миллиарда рублей

28.10.2021 | 13:58 Новости, Экономика

Средства предназначены для двух крупных инфраструктурных проектов.

Заявка Орловской области на получение крупного инфраструктурного кредита была одобрена, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Регион получит 5,5 миллиарда рублей на реализацию двух крупных проектов. Это расселение 16 аварийных многоквартирных домов на Наугорском шоссе и строительство индустриального парка «Новосильское шоссе».

«Цель реализации проекта – стимулирование развития высокоэффективных технологий и производств промышленной сферы, рост налогооблагаемой базы, повышение занятости и благополучия населения. Объем внебюджетных инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей», — рассказал Клычков о проекте «Новосильское шоссе».

Кредит выдан на срок не менее 15 лет под 3% годовых.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования