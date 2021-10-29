Областные депутаты не дали Руслану Перелыгину оплачиваемое место

Вопрос, который казался техническим, неожиданно вызвал бурные споры.

Перед сегодняшней сессией областного Совета ожидалось, что депутат Руслан Перелыгин общим голосованием будет назначен на должность депутата, работающего на профессиональной основе. Однако, его кандидатура не нашла поддержки у части депутатов. Ситуация осложнялась тем, что сам Перелыгин болен и не смог присутствовать на сессии. В результате, предложение было отвергнуто.

Необходимость назначить Перелыгина на оплачиваемую должность связана с тем, что при распределении должностей в депутатских комитетах фракция «Справедливая Россия» не получила ни одной должности. Такая ситуация противоречит законодательству и ее нужно было исправить.

Несмотря на болезнь, Руслан Перелыгин написал необходимое заявление, вопрос был вынесен на голосование, и для его принятия было достаточно 26 голосов. Председатель облсовета Леонид Музалевский публично заявил, что будет голосовать «за», но даже его авторитета не хватило для того, чтобы решение прошло.

За назначение Перелыгина проголосовало всего 23 депутата, и предложение было отвергнуто. Любопытно, что по всем предыдущим (и гораздо более важным) вопросам депутатский корпус голосовал практически единогласно.

Руководитель фракции КПРФ Иван Дынкович изъявил желание лично задать Перелыгину вопросы. Поскольку такой возможности не было, он предложил перенести голосование на следующую сессию, когда лидер «Справедливой России» выздоровеет. Его позицию поддержали однопартийцы, а также первый зампред облсовета Михаил Вдовина.

Фракция КПРФ отказалась от участия в голосовании. Поскольку подсчет голосов сегодня ведется вручную, то возникла неразбериха. Леонид Музалевский дал депутатам возможность проголосовать несколько раз. Но все подсчеты зафиксировали, что только 23 депутата проголосовали «за».

ИА «Орелград»