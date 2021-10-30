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Десятки орловцев получили штрафы за неуплату штрафов

30.10.2021 | 10:00 Закон и порядок, Новости

УГИБДД рассказало о привлечении орловцев к повторной ответственности.

В текущем году сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу составили 55 административных материалов по ст.20.25 КоАП РФ. Речь идет о нарушителях Правил дорожного движения, не оплативших наложенные на них штрафы в установленный законом срок. В управлении ГИБДД подчеркивают, что привлечение гражданина к ответственности по указанной статье не освобождает его от уплаты первоначального штрафа. Но размер санкции увеличивается при этом втрое: основной штраф плюс двукратный размер суммы неуплаченного штрафа. Альтернативой является административный арест на срок до пятнадцати суток. Решения об этом выносят суды.

«В случае нарушения водителями Правил дорожного движения и их задержании сотрудниками ГИБДД, при составлении протокола об административном правонарушении одновременно на них может быть составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.25 КоАП РФ – за неуплату штрафа за предыдущее нарушение», — добавили в полиции.

Штраф за нарушение Правил дорожного движения должен быть оплачен в течение 30 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Постановление о наложении штрафа вступает в законную силу через десять дней со дня его вручения или получения копии постановления. В течение указанного времени постановление судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд.

ИА «Орелград»

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