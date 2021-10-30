Орел занял 53-е место в стране по науке и технологиям

По сравнению с 2019 годом регион немного улучшил свою позицию.

Агентство РИА Рейтинг обнародовало результаты исследования регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2020 года. Лидерами составленного аналитиками рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Последние места заняли Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Республика Хакасия. Орловская область затерялась между ними. Регион занял в списке 53-е место, поднявшись на три строки вверх по сравнению с аналогичным ранжированием по итогам 2019 года. Всего в перечне представлены 85 регионов.

Рейтинговый балл Орловской области составляет 29,58. Для сравнения, у лидеров рейтинга Москвы и Санкт-Петербурга он составляет 78,43 и 76,06 соответственно, у аутсайдеров Ненецкого автономного округа и Ингушетии — 11,75 и 9,35 соответственно. Согласно использованной методике, итоговое значение балла могло изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. Позиции регионов определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования баллов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

«Ключевым фактором для активной разработки и внедрения новых научно-технических решений является спрос на инновации, который сейчас в РФ сложно назвать высоким, — пишут авторы исследования. — Это во многом объясняется сохраняющейся сырьевой направленностью отечественной экономики».

По данным Росстата, в целом в России доля организаций, которые относятся к инновационно-активным (имевшие затраты на инновационную деятельность, выполнявшие научные исследования и разработки, производившие инновационную продукцию), в 2020 году составила 10,8 процента. Это в разы ниже, чем во многих развитых странах мира, где данный показатель зачастую превышает 50 процентов.

По данным Орелстата, в Орловской области в январе-июне 2021 года научные исследования и разработки осуществлялись в 18 организациях, этим было занято 638 человек. За отчетный период времени в регионе на научные исследования и разработки было затрачено 236,8 миллиона рублей (в январе-июне 2020 года – 279,9 миллиона рублей). Главным источником финансирования являются средства федерального бюджета (45,6 процента). В областном центре расположены 11 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится 32,5 процента общего объема затрат.

ИА «Орелград»