Жители Орла чаще жалуются на экономику, чем на ЖКХ

Итоги работы с обращениями граждан подвели в орловской мэрии.

В Орле в третьем квартале 2021 года на имя мэра Юрия Парахина и его заместителей поступило 2558 письменных обращений граждан, в которых было озвучено 2640 вопросов. Такие данные привели в администрации областного центра. Чиновники проанализировали не только количество жалоб, но и их структуру. Это позволило установить, что конкретно волнует горожан больше всего.

Как ни удивительно, но на первом месте оказались вопросы, так или иначе связанные с экономикой. Всего за отчетный период времени от горожан их поступило 1186, что составляет почти 45 процентов всех обращений. В мэрии уточнили, что горожан волновали вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (261 обращение на эти темы), архитектуры и градостроительства (358) и охраны окружающей среды (180).

«По вопросам жилищно-коммунальной сферы в третьем квартале 2021 года поступило 37,9 процента (1001) обращений, — сообщает мэрия. — Среди них было 687 обращений, связанных с коммунальным хозяйством, 75 обращений по вопросам обеспечения граждан жильем и 233 обращения по вопросам протекания кровли».

Что касается социальной сферы, то она была затронута в 329 обращениях (12,5 процента от их общего количества). Большей частью орловцев в данном случае волновали вопросы социального обеспечения и социального страхования – на данную тематику мэр и его замы получили 197 обращений. Кроме того, около 3,7 процента писем в администрацию касались общественно-политической жизни города. В 66 случаях горожан интересовали вопросы аренды земли и недвижимости. Еще 27 орловцев написали мэру по «вопросам соблюдения законности, безопасности и охраны правопорядка».

ИА «Орелград»