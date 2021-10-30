<

Жители Орла чаще жалуются на экономику, чем на ЖКХ

30.10.2021 | 11:00 ЖКХ, Новости, Общество

Итоги работы с обращениями граждан подвели в орловской мэрии.

Фото КП

В Орле в третьем квартале 2021 года на имя мэра Юрия Парахина и его  заместителей поступило 2558 письменных обращений граждан, в которых было озвучено 2640 вопросов. Такие данные привели в администрации областного центра. Чиновники проанализировали не только количество жалоб, но и их структуру. Это позволило установить, что конкретно волнует горожан больше всего.

Как ни удивительно, но на первом месте оказались  вопросы, так или иначе связанные с экономикой. Всего за отчетный период времени от горожан их поступило 1186, что составляет почти 45 процентов всех обращений. В мэрии уточнили, что горожан волновали вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (261 обращение на эти темы), архитектуры и градостроительства (358) и охраны окружающей среды (180).

«По вопросам жилищно-коммунальной сферы в третьем квартале 2021 года поступило 37,9 процента (1001) обращений, — сообщает мэрия. —  Среди них было 687 обращений, связанных с коммунальным хозяйством, 75 обращений по вопросам обеспечения граждан жильем и 233 обращения по вопросам протекания кровли».

Что касается социальной сферы, то она была затронута в 329 обращениях (12,5 процента от их общего количества). Большей частью орловцев в данном случае волновали вопросы социального обеспечения и социального страхования – на данную тематику мэр и его замы получили 197 обращений. Кроме того, около 3,7 процента писем в администрацию  касались общественно-политической жизни города. В 66 случаях горожан интересовали вопросы аренды земли и недвижимости. Еще 27 орловцев написали мэру по «вопросам соблюдения законности, безопасности и охраны правопорядка».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования