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Глава Минздрава Мурашко приедет в Орел из-за ситуации с коронавирусом

31.10.2021 | 14:00 Важное, Медицина, Новости

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.

По сообщениям федеральных СМИ, Орловская область стала одним из 13 регионов, который посетит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Причина визита — резкое ухудшение ситуации с коронавирусом.

Такое решение принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в ряде регионов складывается критическая ситуация, он дал распоряжение руководству министерства здравоохранения посетить эту регионы.

Компанию Орлу составят Ульяновск, Крым, Иваново, Нижний Новгород, Владимир, Белгород, Ижевск, Казань и еще ряд городов.

ИА «Орелград»

 

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