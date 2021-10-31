Глава Минздрава Мурашко приедет в Орел из-за ситуации с коронавирусом

Ситуация с COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.

По сообщениям федеральных СМИ, Орловская область стала одним из 13 регионов, который посетит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Причина визита — резкое ухудшение ситуации с коронавирусом.

Такое решение принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в ряде регионов складывается критическая ситуация, он дал распоряжение руководству министерства здравоохранения посетить эту регионы.

Компанию Орлу составят Ульяновск, Крым, Иваново, Нижний Новгород, Владимир, Белгород, Ижевск, Казань и еще ряд городов.

ИА «Орелград»