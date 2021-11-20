Госветлечебницу под Орлом не удалось пустить с молотка

Целый ряд объектов для приватизации не заинтересовал покупателей.

Областные власти огласили результаты аукциона по продаже государственного имущества Орловской области. Торги были организованы питерским аукционным домом, с которым у правительства региона заключен соответствующий договор. С молотка планировалось пустить сразу несколько лотов. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

В частности, первым лотом в списке шла Дросковская ветеринарная лечебница, расположенная на территории Покровского района. На торги выставлялось основное здание лечебницы, а также гараж и земельный участок под ними. Начальная цена лота составляла чуть более двух миллионов рублей, причем большую часть стоимости составили цена главного корпуса и земли. Однако на предложенных условиях никто не пожелал приобрести эту лечебницу.

Невостребованными оказались и другие лоты. Так, не нашлось покупателей на два машиноместа и стоянку в Орле на улице Фомина, на навес для машин в поселке Культурная Посадка Глазуновского района, на недострой в поселке Дружный Орловского района, а также на детский дом площадью 1113,1 квадратных метров. Как уже писал «Орелград», этот детдом расположен в поселке городского типа Колпна на улице Чкалова. Власти пытаются продать его уже несколько лет, но все предыдущие попытки оказались неудачными – покупателей на этот лот пока не находится.

ИА «Орелград»