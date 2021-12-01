Из-за сильного ветра в Орловской области 96 раз за сутки нарушалось электроснабжение

1.12.2021 | 10:40 Новости, Происшествия

Обошлось без пожаров.

За минувшие сутки в регионе произошло 96 случаев частичного нарушения энергоснабжения населения, сообщила пресс-служба МЧС. Аварии были зафиксированы в 20 районах Орловской области.

В 12.29 спасатели выезжали  в деревню Нижняя Калиновка Орловского района, откуда поступил сигнал об искрении в трансформаторной будке. Они дежурили на объекте до прибытия энергетиков.

В 16.58 во Мценске, на улице Болховской, от порывов ветра слетел лист кровли с многоэтажного жилого дома, что создало угрозу для теплосетей. Пожарные оказали помощь и сняли лист.

А в 19.02 сотрудники МЧС выезжали в поселок Красная Звезда Орловского района. Поступило сообщение о том, что провода на столбе искрятся. Спасатели дежурили на улице Школьной до прибытия энергетиков, чтобы в случае чего быстро ликвидировать возможное возгорание.

Отмечается, что в течение суток пожаров зафиксировано не было.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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