Из-за сильного ветра в Орловской области 96 раз за сутки нарушалось электроснабжение

Обошлось без пожаров.

За минувшие сутки в регионе произошло 96 случаев частичного нарушения энергоснабжения населения, сообщила пресс-служба МЧС. Аварии были зафиксированы в 20 районах Орловской области.

В 12.29 спасатели выезжали в деревню Нижняя Калиновка Орловского района, откуда поступил сигнал об искрении в трансформаторной будке. Они дежурили на объекте до прибытия энергетиков.

В 16.58 во Мценске, на улице Болховской, от порывов ветра слетел лист кровли с многоэтажного жилого дома, что создало угрозу для теплосетей. Пожарные оказали помощь и сняли лист.

А в 19.02 сотрудники МЧС выезжали в поселок Красная Звезда Орловского района. Поступило сообщение о том, что провода на столбе искрятся. Спасатели дежурили на улице Школьной до прибытия энергетиков, чтобы в случае чего быстро ликвидировать возможное возгорание.

Отмечается, что в течение суток пожаров зафиксировано не было.

ИА «Орелград»