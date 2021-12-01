Зампред Госдумы Анна Кузнецова посетила орловский лицей № 40 и пообещала школе поддержку

Зампред Госдумы заверила, что окажет необходимую поддержку в получении федерального финансирования для строительства пристройки на 500 школьников.

Во время рабочей поездки в Орел заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила лицей № 40 и строящийся детский сад на 80 мест, расположенные в 909 квартале Орла. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Директор лицея Евгений Шатохин рассказал гостю о том, что несмотря на прекрасные преподавательские традиции, образовательное учреждение испытывает большую проблему — переполненность. В лицее 58 классов-комплектов, 1 399 учащихся обучаются в две смены. Для того, чтобы решить проблему, планируется построить пристройку к основному зданию лицея на 500 мест, где будут учиться дети начальной школы. В настоящее время ведётся активная работа по подготовке проектно-сметной документации.

«Директор лицея рассказал, что в случае, если предварительная заявка будет включена в правительственную программу содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы, то можно рассчитывать на то, что строительство пристройки начнётся уже в 2023 году, и будет вестись преимущественно за счёт федеральных средств. Зампред госдумы заверила, что окажет необходимую поддержку в решении данного вопроса», — сообщает пресс-служба облсовета.

Кроме этого, делегация посетила строящийся детский сад № 98, расположенный также на улице Планерная. Несмотря на задержки в строительстве, первых детей учреждение примет уже в декабре этого года.

Сообщается, что Анна Кузнецова оказалась довольна увиденным.

ИА «Орелград»