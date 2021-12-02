Губернатор Орловской области объявил благодарность компании «32»

Сегодня орловская компания «32» отмечает 30-летний юбилей.

В 1991 году было основано первое негосударственное стоматологическое предприятие в Орловской области. За 30 лет коллектив компании неоднократно доказкомпания ал, что принцип быть первыми и лучшими во всем – на 100% про «32».

За время своего существования компания вышла за рамки стоматологических услуг. Сегодня «32» – это две стоматологические клиники для взрослых, отделение детской стоматологии «3D-дети», врачебная косметология и учебный центр «ПИК 32». В штате организации работают 130 первоклассных специалистов. Экспертность команды подтверждают регулярные победы в профессиональных конкурсах всероссийского и международного уровня.

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков объявил благодарность трудовой коллективу компании «32» за большой вклад в развитии стоматологии. Сегодня состоялось официальное вручение. Вадим Тарасов заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам, прибывший в клинику «3D» с официальным визитом, лично вручил благодарность Марии Титовой, генеральному директору компании «32», и поздравил трудовой коллектив. Для заместителя губернатора провели экскурсию по клинике: главный врач компании Жанна Могилёва показала современное оборудование, рассказала об инновационных методах работы.

Команда «32» представила новый социальный проект «PROOREL», который призван объединить жителей Орла в деле восстановления яблоневого сада в Городском парке культуры и отдыха. Вадиму Тарасову передали сувениры с символами проекта. Их вручала Наталья Брянская, педагог компании, соавтор социальной оздоровительной программы «Её Величество зубная щётка». Наталья в течение многих лет проводила «уроки белоснежных улыбок» в детских садах и школах города в рамках оздоровительной программы. «Её Величество зубная щётка» была признана лучшим социальным проектом СНГ.

На встрече также были переданы книги для библиотеки центра «Мой Бизнес» от компании «32». Деловую литературу о люблю к профессии и принципах достижения успеха в любом деле вручала Ольга Судакова, лучший гигиенист стоматологический России.

Вадим Тарасов отметил не только большой вклад «32» в развитие стоматологического дела, но и активную просветительскую деятельность организации.

ИА «Орелград»