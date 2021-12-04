Ремонт инфекционного отделения под Орлом оброс скандалом

В перипетиях капремонта Кромской ЦРБ пришлось разбираться суду.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к обществу с ограниченной ответственностью «Авилон». В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены областной департамент строительства и Кромская центральная районная больница. Спор шел о взыскании неосновательного обогащения. В судебном заседании ответчик иск не признал. В письменном отзыве он указал, что заключенный контракт был исполнен, работы приняты без замечаний и разногласий и со стороны заказчика оплачены в полном объеме.

Поясним, что в сентябре 2018 года между «Орелгосзаказчиком» и «Авилоном» был заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта инфекционного отделения Кромской ЦРБ. В нем было оговорено, что подрядчик несет перед заказчиком ответственность за достоверность предоставленных актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. Контакт предусматривал, что в случае, если заказчиком уже после подписания актов будут обнаружены недостоверные данные, в том числе о завышении объемов или стоимости работ, подрядчик обязан возвратить излишне выплаченные ему деньги. Именно на данные пункты договора указал в суде «Орелгосзаказчик».

Из иска следует, что уже после ремонта Главным контрольным управлением губернатора Орловской области была проведена плановая выездная проверка соблюдения «Орелгосзаказчиком» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В ее рамках было проверено исполнение контракта на ремонт инфекционного отделения Кромской ЦРБ. В результате были выявлены нарушения, выразившиеся в приемке и оплате фактически невыполненных подрядчиком работ на общую сумму 309,9 тысячи рублей.

Из акта следует, например, что вместо предусмотренных контрактом стальных неоцинкованных труб были проложены полипропиленовые трубы. Ограждения лестниц должны были быть выполнены из металлопроката, а фактически были установлены хромированные лестничные ограждения. Вместо покраски потолков были выполнены работы по устройству натяжного и навесного потолка. Словом, истец посчитал, что условия контракта не выполнены, и выставил счет. Однако суд, изучив доводы обеих сторон, в удовлетворении иска отказал, так как на самом деле работы были выполнены, просто по ходу их проведения смета корректировалась.

Арбитражный суд посчитал, что в ходе проведенной «губернаторской» проверки были «сделаны ошибочные выводы о получении ответчиком неосновательного обогащения, поскольку цена фактически выполненных ответчиком работ не была учтена при расчете суммы заявленного неосновательного обогащения». В суде ответчик заявил: цена фактически выполненных им работ составила 714,4 тысячи рублей, что выше цены работ (309,9 тысячи рублей), предусмотренной контрактом. При этом разницу в 404,5 тысячи рублей ответчик оставил за собой, не требуя возмещения.

ИА «Орелград»