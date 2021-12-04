Власти Орловской области велели ловить бобров

Грызуны признаны угрозой для населения целой деревни под Орлом.

Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издал Виктор Сенюшкин, который исполняет обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Этот документ разрешает добыть три особи бобра без ограничений по полу и возрасту. Словом, охотиться можно на любого грызуна, который попадется на глаза. Однако делать это разрешено только с использованием самоловов и только в период с 4 по 31 декабря 2021 года.

Строго определена и территория добычи. Она ограничена средой обитания этих самых бобров, которая, в свою очередь, находится в границах деревни Рассоховец Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, в приказе обозначены так: «угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания». Этим господин Сенюшкин не ограничился. Другим приказом он разрешил добыть 25 особей кабана обоих полов и всех возрастов. Охота на этого зверя также продлится по 31 декабря 2021 года.

Добывать кабана разрешено только способами, исключающими нанесение вреда другим животным и обеспечивающими сохранность среды их обитания. Для добора раненного кабана чиновник разрешил использовать охотничьих собак. В данном случае разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие. Добавим, что добывать кабана можно на территориях государственных природных заказников «Колпнянский», «Залегощенский» и «Кудияры», а также на особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Нарышкинский» в Урицком районе. Охота на кабана объявлена в связи с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней.

ИА «Орелград»