УФАС усмотрело признаки «мусорных» нарушений в Орловской области

Близится к завершению рассмотрение дела против областного департамента.

Рассмотрение антимонопольного дела по «мусорной» закупке в Орле близится к своему логическому завершению. Ожидается, что решение будет вынесено в середине декабря. Но предварительное определение по нему уже имеется. Как рассказывал «Орелград», ответчиком по делу выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Жалобу на него подал московский «Исследовательский центр «Единое мнение». Ранее департамент объявил аукцион на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области».

К участникам было предъявлено требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Московский центр считает, что для проведения исследовательской работы такая лицензия не нужна, ведь ученые не уборкой мусора будут заниматься. В то же время подобное требование выполнимо не для всех научных организаций, то есть, оно сужает круг потенциальных претендентов на участие в аукционе. Об этом говорил заявитель антимонопольщикам.

Антимонопольное дело на департамент было возбуждено приказом Орловского УФАС России в июне 2021 года. Антимонопольщики тщательно изучили вопрос, затребовали у сторон дополнительные материалы. Рассмотрение дела не раз откладывалось и переносилось. На последнем из них комиссия УФАС усмотрела в действиях департамента признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукциона. Как следует из определения, действия чиновников привели или могли привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. Назначенное на 15 декабря рассмотрение дела, вероятно, станет последним, хотя у сторон еще имеется возможность представить дополнительные пояснения и доказательства. Но в это верится с трудом, учитывая то, что дело изучается уже почти полгода. Вряд ли появится что-то принципиально новое.

ИА «Орелград»