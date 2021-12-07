Орел, Болхов, Ливны и Мценск претендуют на федеральные средства для развития исторических центров

Победители получат средства для проектирования туристского кода центра города.

Сразу четыре города Орловской области имеют шансы на получение федерального финансирования, предназначенного для развития своих исторических центров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростуризм проводит конкурс, в котором изначально учувствовала 101 заявка. Победители получат средства для проектирования туристского кода центра города.

Основной этап конкурса состоится в следующем году. Орёл, Болхов, Ливны и Мценск вошли в число 38 городов, которые продолжат борьбу за федеральное финансирование.

Ожидаемый призовой фонд составляет два миллиарда рублей.

ИА «Орелград»