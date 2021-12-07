Орел, Болхов, Ливны и Мценск претендуют на федеральные средства для развития исторических центров

7.12.2021 | 14:00 Культура, Новости

Победители получат средства для проектирования туристского кода центра города.

Сразу четыре города Орловской области имеют шансы на получение федерального финансирования, предназначенного для развития своих исторических центров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростуризм проводит конкурс, в котором изначально учувствовала 101 заявка. Победители получат средства для проектирования туристского кода центра города.

Основной этап конкурса состоится в следующем году. Орёл, Болхов, Ливны и Мценск вошли в число 38 городов, которые продолжат борьбу за федеральное финансирование.

Ожидаемый призовой фонд составляет два миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования