В Орле сменился главврач детской поликлиники № 1

Новым главой медицинского учреждения стал Геннадий Захарченко.

Стал известен новый главврач детской поликлиники № 1. Назначение получил Геннадий Захарченко, сообщает «Орловское информбюро».

Захарченко — уроженец Гомельской области. Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности: гигиена, санитария, эпидемиология. На протяжении своей карьеры он работал главврачом санитарно-эпидемиологической станции Новодеревеньковского района, заведующим отделения гигиены труда на областной санитарно-эпидемиологической станции, заместителем главврача по санитарным вопросам в областно центре Госсанэпиднадзора, главрачом ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Орловской области», руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, советником губернатора Орловской области.

Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, нaгpyдным знаком «Отличник санэпидслужбы», Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетными грамотами Губернатора Орловской области.

На своем нынешнем посту он сменил Светлану Крестову, которая попала в скандал с филиалом поликлиники на улице Еловой.

ИА «Орелград», фото «Единая Россия»