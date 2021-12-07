Заслуженный учитель России заявил на мэра Орла в СК, идет проверка

На Юрия Парахина заявили в связи дискриминацией при трудоустройстве.

Федор Михайлович Корниловский, Заслуженный учитель России, написал заявление в Следственный комитет на Юрия Парахина, мэра Орла. Он обвиняет градоначальника в преднамеренном препятствовании назначению на должность директора ДШИ № 2 им. М.И. Глинки.

Корниловский — Заслуженный учитель России, имеющий полвека педагогического стажа, несколько высших образований и 16-летний стаж руководящей работы. При этом, он трижды признан городской аттестационной комиссией соответствующим должности директора. А в 2018 году первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов письменно поддержал назначение Корниловского на должность директора муниципального учреждения.

Однако, несмотря на заслуги, опыт и способность эффективно управлять школой искусств (в прошлом году ветеран выполнил рекомендацию городской аттестационной комиссии и окончил курсы по программе государственного и муниципального управления), городские власти делают все возможное для того, что создать препятствия для назначения Корниловского на должность. Зато нередко они делают кадровую ставку на руководителей, которые «не имеют никакого отношения ни к искусству, ни к детям, ни к педагогике».

Нужно отметить, что Корниловский широко известен в регионе как борец с коррупцией в орловских школах искусств. По его мнению, в системе дополнительного образования процветает мошенничество и воровство, что ежегодно приносит бюджету многомиллионные убытки. А своими наблюдениями и догадками он охотно делится с правоохранительными органами и общественностью.

Это может служить объяснением того, что муниципальные власти, не вступая в открытые конфликты, всячески избегают реализации права Корниловского на труд. При этом, Заслуженного учителя России, нельзя обвинить в отсутствии настойчивости.

Корниловский рассказал «Орелграду», что вставая с утра пораньше, он многократно заставал Парахина на входе в мэрию, чтобы напомнить о своём вопросе. Градоначальник все время тянул время, откладывая все на «завтра» и «скоро». У Заслуженного учителя России сложилось мнение, что Парахин лелеет надежду о том, что можно дождаться кончины Корниловского и закрытия неудобной темы.

Но по словам Федора Михайловича, эти ожидания напрасны — он никогда не болел даже гриппом и у него не было. Как бы то ни было, в СК поступило заявление о преступлении. В нем снова фамилия Парахина соседствует с описанием предположительно противоправных действий. В настоящее время идет проверка всех обстоятельств.

ИА «Орелград»