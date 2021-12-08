Орловская прокуратура проводит проверку в отношении лиц, которые принимали ремонт площади Жукова

8.12.2021 | 11:32 Закон и порядок, Новости, Экономика

Приемка прошла неделю назад.

Областная прокуратура проводит проверку действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ по ремонту площади Маршала Жукова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как и полагается, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Сама приемка прошла ровно неделю назад, первого декабря, в день 125-летия легендарного Маршала Победы. Сегодня же  в структуре семьи Маркиных «Техспецкомплект» проходят обыски и выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «мошенничество». По сообщениям силовых структур, компания-подрядчик завысила стоимость строительных материалов, что нанесло материальный ущерб бюджету.

Отметим, что неделю назад городские власти были немного озадачены лишь изменениями оттенков в цветовой гамме тротуарной плитки:

«Качество выполненных работ, на мой взгляд, на этом объекте одно из лучших в Орле на сегодня. Несмотря на сжатые сроки, заказчик сдал объект вовремя. Единственное, проект выполнен с незначительными изменениями в цветовой гамме тротуарной плитки, но это совсем не портит внешний вид площади», — отмечал тогда первый заместитель мэра Орла Олег Минкин.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования