Орловская прокуратура проводит проверку в отношении лиц, которые принимали ремонт площади Жукова

Приемка прошла неделю назад.

Областная прокуратура проводит проверку действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ по ремонту площади Маршала Жукова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как и полагается, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Сама приемка прошла ровно неделю назад, первого декабря, в день 125-летия легендарного Маршала Победы. Сегодня же в структуре семьи Маркиных «Техспецкомплект» проходят обыски и выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «мошенничество». По сообщениям силовых структур, компания-подрядчик завысила стоимость строительных материалов, что нанесло материальный ущерб бюджету.

Отметим, что неделю назад городские власти были немного озадачены лишь изменениями оттенков в цветовой гамме тротуарной плитки:

«Качество выполненных работ, на мой взгляд, на этом объекте одно из лучших в Орле на сегодня. Несмотря на сжатые сроки, заказчик сдал объект вовремя. Единственное, проект выполнен с незначительными изменениями в цветовой гамме тротуарной плитки, но это совсем не портит внешний вид площади», — отмечал тогда первый заместитель мэра Орла Олег Минкин.

ИА «Орелград»