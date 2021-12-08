Подрядчика-фаворита Клычкова обвинили в мошенничестве, возбуждено уголовное дело

Выявлено мошенничество при проведение ремонта площади Маршала Жукова.

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении компании ООО «Техспецкомплект», которая с приходом в регион губернатора Клычкова получала большое количество многомиллионных контрактов на подрядные работы. В данном случае «силовики» выявили завышение стоимости подрядных работ на площади Маршала Жукова, что принесло значительный ущерб бюджету.

Как ранее сообщал «Орелград», учредителем компании «Техспецкомплект» является Светлана Маркина. На протяжении нескольких лет ее фирма, наряду с фирмой Алексея Маркина «Триумф», регулярно получала крупные орловские подряды.

«В результате принятых прокуратурой мер координационного характера СУ СК России по Орловской области при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем 15 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова в г. Орле (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По данным следствия, не позднее декабря 2020 года лица, которым подконтрольно ООО «Техспецкомплект» на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Ремонт улично-дорожной сети г. Орла. Площадь Маршала Жукова» подготовили для заказчика расчет на основании коммерческих предложений, содержащих необоснованно завышенные цены на материалы, не соответствующие их реальной рыночной стоимости, который с положительным заключением КУ ООО «Орелгосэкспертиза» представили заказчику в управление коммунального хозяйства г. Орла.

Должностные лица управления тем самым были введены в заблуждение относительно цен на материалы на сумму свыше 15 миллионов рублей. Таким образом цена заключенного контракта на выполнение работ необоснованно составила свыше 71 миллиона рублей, которые в декабре 2021 года были перечислены согласно документации о приемке выполненных работ на банковский счет ООО «Техспецкомплект». В результате действий лиц, которым подконтрольно ООО «Техспецкомплект», не менее 15 миллионов рублей были получены обманным путем, обращены в пользу подрядчика, в связи с чем, муниципальному образованию «Город Орел» причинен ущерб в особо крупном размере», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Сегодня проходят обыски и выемки документов, которые необходимы для закрепления доказательной базы.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ:

Областная прокуратура проводит проверку действий должностных лиц, принимавших ремонт площади Маршала Жукова.