Юрий Котляр стал новым депутатом орловского облсовета от «Единой России»

Генеральный директор ООО «Эко-Транс» заменит в парламенте Андрея Соколова.

Юрий Котляр, генеральный директор ООО «Эко-Транс», сегодня стал новым депутатом регионального парламента. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Он заменит Андрея Соколова, который ранее покинул Совет. Поскольку в свое время Соколов прошел в облсовет по партийному списку «Единой России», то его место занял соратник по партии.

Отметим, что Юрий Котляр был депутатом городского Совета. При этом, свой прошлый мандат он получил, одержав победу на одном из одномандатных округов. Таким образом, в горсовете «Единая Россия» теряет один мандат, так как не сможет автоматически заменить Котляра другим депутатом-единоросом.

ИА «Орелград»