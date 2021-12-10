Орловец Селихов позволил «Спартаку» впервые за 25 лет занять первое место в еврокубковой группе

Орловский вратарь провел «матч всей жизни».

Московский «Спартак» впервые за 25 лет занял первое место в группе еврокубкого турнира. Это произошло вчера в Варшаве, благодаря уроженцу Орла Александру Селихову.

В первом тайме «Спартак» вышел вперед в матче против польской «Легии». Это был последний матч группового турнира Лиги Европы. Счет держался всю игру, но в самой концовке поляки трижды могли сравнять счет. Сначала спасение совершил вратарь Селихов, затем мяч попал в перекладину и затем, уже на исходе добавленного времени, орловец отразил пенальти, назначенный после просмотра видеопотора спорного эпизода.

Минимальная победа позволила российской команде опередить в своей группе английский «Лестер», итальянский «Наполи» и польскую «Легию». Это, впервые за много лет, позволило «Спартаку» пройти в весеннюю, решающую, часть еврокубкового турнира.

«За три года мучений мне воздалось может быть. Спасибо всевышнему. Сегодня вся команда молодцы, все бились. Лично для меня это матч всей моей жизни был. То, что творилось внутри после финального свистка — это нечто. Что касается, пенальти, я хотел оставаться по центру [ворот]. Сейчас можно смело сказать, что сработало какое-то чутье», — сказал Селихов после игры.

ИА «Орелград»