Степень опасности орловских дорог оценили спасатели

Вероятность возникновения «зимних» ДТП оценена в 30 процентов.

Главное управление МЧС России по Орловской области обнародовало оперативный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций. Один из его разделов посвящен оценке степени угрозы дорог региона, поскольку наступил опасный зимний период. Вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий на ближайшее время оценена специалистами коэффициентом 0,3. Иными словами, она составляет примерно 30 процентов, что является достаточно высоким показателем.

Словом, участникам дорожного движения надо вести себя как можно бдительнее и осторожнее. Высокую вероятность совершения ДТП спасатели напрямую связывают не только с дождем, мокрым снегом, туманом и гололедными явлениями, но и с низкой дисциплиной на дорогах как водителей, так и пешеходов, а также с низким качеством дорожного покрытия и большим грузопассажирским потоком. Спасатели предупреждают, что следствием ДТП может стать и частичное ограничение движения автомобильного транспорта на дорогах области.

Наиболее высок этот риск в городах Орел, Ливны и Мценск (вероятность 0,3), а также на участках федеральной трассы М-2 «Крым» и других федеральных трасс, проходящих по территории Орловской области. Кстати, согласно официальным данным, на участках федеральных трасс имеется 36 стационарных (на базе придорожных кафе и ресторанов) и семь подвижных пунктов питания (на базе РАЙПО муниципальных образований).

ИА «Орелград»