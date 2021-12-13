Два «Рено» сошлись в лобовом столкновении в Северном районе Орла

Один из автомобилей врезался в дорожное ограждение.

На перекрестке Московского шоссе и улицы Металлургов произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Рено». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла в субботу поздним вечером. «Рено Логан» ехал по Московскому шоссе со стороны Бурова в направлении Рощинской. На перекрестке при повороте налево он врезался в «Рено Меган», который ехал навстречу. После столкновения автомобиль «Рено Меган» врезался в дорожное ограждения.

Пострадала 31-летняя женщина, которая была пассажиром автомобиля «Рено Логан». После медицинского осмотра она была отпущена.

ИА «Орелград»