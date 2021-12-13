Генеральному прокурору сообщили об аварийном состоянии детского садика в Орловской области

Вопрос подняла первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию с детским садом № 1 города Мценска. Об этом стало известно «Орелграду» из собственных источников.

По сообщениям местных жителей, здание детсада уже много лет является аварийным, что создает угрозу для жизни детей и воспитателей. Многим родителям приходится переводить своих детей в другие дошкольные учреждения.

При этом, сообщается в обращении к Краснову, денежные средства на ремонтные работы уже выделялись. Депутат Госдумы просит Генерального прокурора взять дело под личный контроль и провести проверку.

Губернатора Орловской области Андрея Клычкова также попросили провести проверку:

ИА «Орелград»