Орловское МЧС провело рейд по местам торговли пиротехникой

Настоящий всплеск продаж пиротехники ожидается через две недели.

Сотрудники отдела МЧС по надзорной деятельности и профилактической работе провели рейд по торговым площадкам, который могут быть причастны к несанкционированной торговле пиротехникой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В преддверии новогодних праздников орловцы традиционно приобретают большое количество пиротехники. Однако, не каждый салют и петарда дарят людям веселье и праздничный антураж. Неправильный выбор и применение пиротехнических изделий создают угрозу для жизни и здоровья жителей. Пиротехника может служить причиной пожаров и травм.

«Инспекторский состав ОНД и ПР по городу Орлу совершил обход по торговым точкам, где, предположительно, может происходить несанкционированная торговля пиротехникой. Вместе с ними в рейде принимали участие добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вместе они посетили Центральный и Южный рынки, а также подземный переход возле городского автовокзала, используется, в том числе и как место для торговли. Мест несанкционированной торговли данной продукцией не было выявлено.

В ходе рейда сотрудники ГПН обратили внимание на места продажи гирлянд и прочей праздничной иллюминации. Дело в том, что некачественная продукция в любой момент может выйти из строя и привести к пожару. На реализуемую электротехническую продукцию были проверены сертификаты пожарной безопасности, нарушений также не выявлено. К сожалению, сами потребители не заботятся о своей безопасности и не требуют у продавцов необходимые документы. Инспекторы Госпожнадзора призывают граждан покупать только проверенную, сертифицированную продукцию!

Проведенный рейд – это еще и возможность напомнить представителям сферы торговли правила пожарной безопасности. В павильонах ведется торговля самым разнообразным товаром, и в каждом используется электричество для освещения и обогрева. Сотрудники МЧС России и члены ВСКС напомнили продавцам основные правила пожарной безопасности при использовании электроприборов, посоветовали иметь дополнительные огнетушители, рассказали об их типах и порядке применения. Также они напомнили номера вызова пожарной охраны «01», «101». С работниками торговых точек и гражданами была проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности во время новогодних праздников. Представители малого бизнеса смогли получить от сотрудников МЧС России ответы на интересующие их вопросы о требованиях пожарной безопасности», — рассказывает МЧС.

Отмечается, что настоящей всплеск торговли пиротехникой ожидается через две недели. Все это время, до тех пор, пока не закончатся праздники, сотрудники МЧС будут отслеживать несанкционированную торговлю подобной продукцией.

ИА «Орелград»