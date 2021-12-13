За прошедшие выходные трое пешеходов были сбиты на орловских дорогах

Одна женщина госпитализирована.

За минувшие сутки в Орловской области произошло три ДТП, связанных с наездом автомобилей на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 7 утра 26-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по улице Розы Люксембург со стороны Гагарина в направлении Черкасской. В районе дома № 52 он сбил 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В тот же день ее ровесник попал под колеса автомобиля «Фольксваген Поло» в Зареченском микрорайоне. В 18.55 56-летний водитель ехал по улице Емлютина со стороны улицы Карачевское шоссе в направлении улицы Естина. В районе № 20 он сбил парня, переходившего дорогу так же по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Оба молодых человека получили телесные повреждения, но были отпущены после медицинского осмотра.

Более тяжелые последствия имело ДТП, произошедшее спустя сутки в поселке Знаменка. 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по улице Советской в сторону объездной. Несмотря на то, что рядом находился пешеходный переход, 55-летняя женщина решила перебежать дорогу в неустановленном месте.

В результате полученных травм женщине потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»