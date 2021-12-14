На орловском заводе «всплыл» долг по зарплате

Задолженность за полтора месяца выявила инспекция труда.

Государственная инспекция труда по Орловской области сообщила о выявлении и частичном погашении задолженности по заработной плате при проведении контрольно-надзорных мероприятий. В ведомстве уточнили, что речь идет об ООО «Орловский завод «Флакс». Задолженность по заработной плате там была выявлена за вторую половину сентября 2021 года, также «в виде окончательного расчета за октябрь 2021 года».

Сложилась она перед 24 работниками, а ее общая сумма превысила 1,15 миллиона рублей. После вмешательства государственных инспекторов труда ситуация стала выправляться. Так, сообщается, что в настоящее время погашена задолженность за сентябрь 2021 года на общую сумму 431,9 тысячи рублей перед 23 работниками. Выплата остального долга находится под контролем. Кроме того, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Как уже писал «Орелград», по данным Орелстата, в Орловской области суммарный долг по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 года составил 338 тысяч рублей, причем все это — задолженность в сфере обрабатывающих производств. «Ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — подчеркнули при этом статистики.

ИА «Орелград»