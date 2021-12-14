Под Орлом чиновники украли флаг у коммунистов?

С исчезнувшим флагом КПРФ был замечен Котов, первый замглавы администрации. Увидев полицию, он скрылся в стенах райадминистрации.

Активисты КПРФ из Дмитровского района Орловской области обратились в полицию с заявлением о краже партийного имущества — флага партии с фасада здания, где расположенный районный комитет Компартии. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

8 декабря члены КПРФ обнаружили, что исчез флаг с фасада партийного офиса. Они незамедлительно обратились в правоохранительные органы, и ситуация довольно быстро прояснилась.

По словам активистов, с флагом КПРФ был замечен Котов Сергей Сергеевич, первый заместитель главы местной администрации. Увидев полицию, он вместе с красным знаменем скрылся в стенах райадминистрации.

Также нашлись свидетели, которые видели, как четверо мужчин производили демонтаж флага со стены здания. Они опознали Шумакова Виктора Сергеевича, начальника отдела сельского хозяйства. По их словам, Шумаков держал лестницу, пока его водитель снимал флаг. Рядом находилось еще два неизвестных человека.

Впрочем, местные чиновники не считают произошедшее кражей. Районный комитет Компартии расположен в муниципальном здании, помещение в котором сами же чиновники и выдали коммунистам на безвозмездной основе. По мнению местной администрации, прежде чем вешать флаг на муниципальное здание, им следовало предоставить в письменном виде обращение с просьбой разрешить размещение партийной атрибутики.

Отметим, что флаг КПРФ висел на здании на протяжении полугода и все это время никому не мешал. Табличка «РК КПРФ» висела еще дольше и на нее никто не покушался.

По мнению дмитровских коммунистов, действия чиновников незаконны. Ссылаясь на федеральное законодательство о политических партиях, они намерены искать справедливость в прокуратуре.

Что же касается самого красного знамени, то оно перешло на временное хранение в местную полицию — в качестве вещдока.

ИА «Орелград»