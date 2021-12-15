Под Орлом в пьяном ДТП пострадали два человека

15.12.2021 | 13:08 Новости, Происшествия

Водитель был пьян и без прав.

Два человека пострадало в аварии, в которую попал пьяный водитель, не имеющий прав. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в девять вечера 33-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 2106, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он двигался по трассе «Болхов — Мценск — Новосиль» и не справился с управлением автомобилем. В результате ВАЗ вылетел в кювет.

Вместе с ним ехала 35-летняя женщина. И водитель, и пассажир получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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