В Орле решат судьбу еще двух проблемных домов

Решения примет Фонд защиты прав дольщиков.

Еще два проблемных объекта, заявленных от Орловской области, предстоит рассмотреть Наблюдательному совету Фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба указанной организации. Один из них планируется включить в повестку дня в конце этого года, а судьбу второго будут решать в первом квартале 2022 года. Сообщается, что первым из них является объект бывшего застройщика — ООО «УниСтрой-Орел». Недострой расположен в Орле на улице Космонавтов. Именно его судьбу обещают решить до конца текущего года.

«Вся документация по нему готова, объект прошел правление Фонда, — говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков. — Пострадавшими по нему числятся 81 человек. К концу I квартала 2022 года планируется принять решение по второму объекту. Его застройщиком выступало ООО «Промсервис-Универсал». Дом расположен в Орловской области в поселке Знаменка. В настоящее время его рассмотрению на Наблюдательном совете препятствует отсутствие сформированного реестра требований участников долевого строительства. Срок его предоставления в Фонд – 30 декабря 2021 года».

Также в Фонде напомнили, что ранее Наблюдательный совет принял решения в отношении шести проблемных объектов Орловской области. По четырем из них было решено выплатить дольщикам денежные компенсации. К настоящему моменту 379 из 389 дольщиков уже получили такие возмещения. Это позволило исключить один из объектов (дом, который строило разорившееся АО «АИЖК Орловской области») из единого реестра проблемных объектов.

«По двум объектам приняты решения по завершению строительства, — говорят в Фонде. — Однако во время совещания стороны договорились о возможности пересмотра решения с достроя на выплату по дому застройщика ООО «Домстрой». Проведенное по данному объекту обследование показало многочисленные нарушения, допущенные при строительстве. Таким образом, объект не будет достроен в установленный трехлетний срок. Всего по решениям Наблюдательного совета Фонда в регионе будут восстановлены права более 500 человек».

ИА «Орелград»