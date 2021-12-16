Орловские чиновники отчитались о нулевых доходах

В Орловской области приватизация муниципального имущества сошла на ноль.

Администрация Орловского района подготовила отчет о реализации программы приватизации муниципального имущества на 2021 год. Документ объемным не получился, он состоит всего из одной страницы. Тем не менее, доклад, как и положено по закону, был направлен на обсуждение и согласование в Окружной совет народных депутатов. Из отчета следует, что доходы районного бюджета от реализации муниципального имущества за 2021 год составили 0 рублей 00 коп.

В нем также отмечено, что на объекты, включенные в программу приватизации муниципального имущества, обращений не поступало. Видимо, речь идет о заявках от потенциальных покупателей. Справедливости ради отметим, что сама программа приватизации не была объемной. В перечень было включено всего два объекта: нежилое помещение в поселке Знаменка площадью 441,9 квадратных метра и земельный участок под ним. Их планировалось продать на аукционе, но продавать оказалось некому.

Впрочем, местные чиновники сдаваться не собираются. На утверждение в Окружной совет они уже подали разработанную ими программу приватизации муниципального имущества Орловского района на 2022 год. В перечень имущества, которое планируется пустить с молотка, вновь включены два объекта – те же самые, которые не удалось продать в этом году. В качестве обоснования чиновники указали, что это излишнее и неиспользуемое имущество.

Сведений о предполагаемой цене продажи в программе нет, так как она будет определена только в будущем году на основании отчета независимого эксперта о рыночной оценке. Способ приватизации останется прежним – это будет аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. Добавим, что основной целью реализации программы приватизации заявлено «повышение эффективности управления муниципальной собственностью Орловского района и обеспечение планомерности процесса приватизации».

ИА «Орелград»