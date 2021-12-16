Орловский горсовет отложил повышение тарифов на содержание жилья

16.12.2021 | 6:00 ЖКХ, Новости, Экономика

Тариф повысят на 12,56%, но не в этом году.

Депутаты горсовета отправили на доработку вопрос о повышении тарифов на содержание жилья. Ожидается, что эту тему снова поднимут в январе следующего года.

По словами Михаила Кузнецова, начальника управления экономического развития орловской мэрии, тариф будет повышен на 12,56% Применительно к среднестатистической квартире это составит примерно 95 рублей.

Решение перенести рассмотрение вопроса связано с тем, в собственности города находятся квартиры. Соответственно, повышение тарифов за содержание жилья означает увеличение расходов муниципального бюджета. Поскольку точных расчетов депутатам никто не предоставил, до конца года ставки тарифов останутся без изменений.

ИА «Орелград»

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