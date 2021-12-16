В Орловской области прокуратура добивается проведения капремонта через суд

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура Свердловского района добивается через суд проведения капитального ремонта в одном из домов в поселке Змиевка.

«Установлено, что некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не принято надлежащих мер по проведению капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов, расположенного в пгт. Змиевка Свердловского района.

В результате были нарушены права жильцов данного дома, не исполнены положения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Районная прокуратура обратилась с исковым заявлением в Железнодорожный суд города Орла с требованием обязать НО «РФКР» провести капремонт дома.

В итоге суд удовлетворил требование в полном объеме.

ИА «Орелград»