В Орловской области прокуратура добивается проведения капремонта через суд

16.12.2021 | 13:23 Закон и порядок, Новости

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура Свердловского района добивается через суд проведения капитального ремонта в одном из домов в поселке Змиевка.

«Установлено, что некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не принято надлежащих мер по проведению капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов, расположенного в пгт. Змиевка Свердловского района.

В результате были нарушены права жильцов данного дома, не исполнены положения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Районная прокуратура обратилась с исковым заявлением в Железнодорожный суд города Орла с требованием обязать НО «РФКР» провести капремонт дома.

В итоге суд удовлетворил требование в полном объеме.

ИА «Орелград» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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