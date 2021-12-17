В Орле перед Новым годом взлетели цены на конфеты и шоколад

Стоимость «новогодних продуктов» выросла от 7 до 10 процентов.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области цены на продовольственные товары в ноябре увеличились на 1,5 процента по сравнению с ценами октября. Стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по региону к началу декабря 2021 года составила 4798,82 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом октября она увеличилась на 2 процента, а по сравнению с декабрем 2020 года возросла на 16,2 процента.

Обращает на себя внимание «сезонный» рост цен на те продукты питания, спрос на которые в преддверии Нового года традиционно увеличивается. Так, по подсчетам аналитиков Орелстата, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, всего за один месяц подорожали на 10,4 процента. Килограмм таких конфет в регионе в среднем можно приобрести за 371 рубль. Заметно дорожает и шоколад. Средняя цена на него на орловском потребительском рынке выросла до 899 рублей за килограмм, увеличившись более чем на 7 процентов.

Ценник на натуральные шоколадные конфеты вырос на 7,8 процента. Такие сладости в регионе продаются по 866 рублей за килограмм. Отметим, что растут в цене не только сладости, которые традиционно используются для наполнения детских подарков. Дорожают и те продукты, которые непременно будут на большинстве новогодних столов. Например, свежие огурцы подорожали за месяц на 7,1 процента и вряд ли уже достигли своего максимума. В среднем ими торгуют по 135 рублей за килограмм, но ближе к Новому году цена на них может еще возрасти.

ИА «Орелград»