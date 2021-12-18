Инфляция в Орловской области превысила 8 процентов

Рост цен в регионе может стать рекордным за последние годы.

В ноябре 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 1,1 процента, а с начала года повысились уже на 8,1 процентных пункта. Это уже выше уровня инфляции по итогам всего прошлого года. Показатель 2021 года вообще может стать рекордным за достаточно долгое время. По данным Орелстата, наиболее заметно выросли цены на продукты. По сравнению с декабрем 2020 года они увеличились в среднем на 9,79 процента.

Впрочем, и другие товары и услуги подорожали ощутимо. Так, рост стоимости непродовольственных товаров за тот же период времени составил 8,86 процента, услуги за то же время подорожали на 4,21 процента. Ранее Орелстат сообщал, что средняя номинальная заработная плата в Орловской области на текущий момент составляет 34 278 рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом она выросла на 8,3 процента. Однако реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, фактически остается на прошлогоднем уровне.

Что касается динамики потребительских цен на моторное топливо в Орловской области, то в ноябре 2021 года, по подсчетам аналитиков Орелстата, они повысились по сравнению с предыдущим месяцем ровно на 1 процент, а по сравнению с ноябрем 2020 года увеличились на 7,8 процентных пункта. При этом газовое моторное топливо по сравнению с ноябрем 2020 года подорожало более чем на 27 процентов, почти в 4 раза превысив темпы подорожания солярки и бензина.

ИА «Орелград»