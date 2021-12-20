В Советском районе Орла пьяный водитель въехал в ЗИЛ, посыпавший дорогу песком (видео)

Обошлось без серьезных травм.

Вчера вечером в районе ТЦ «Дашенька» пьяный водитель ВАЗа врезался в грузовик ЗИЛ, посыпавший дорогу песком.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 22.00 54-летний водитель дорожной техники ехал по улице 60 лет Октября в направлении улицы Максима Горького. На регулируемом перекрестке он поворачивал налево. В этот момент в него врезалась легковушка ВАЗ 21104, за рулем которой находился 45-летний водитель.

Как отмечает информационный портал «Истоки», водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без госпитализации. После медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград», видео «ДТП и автохамы»