В Советском районе Орла пьяный водитель въехал в ЗИЛ, посыпавший дорогу песком (видео)

20.12.2021 | 12:39 Видео, Новости, Происшествия

Обошлось без серьезных травм.

Вчера вечером в районе ТЦ «Дашенька» пьяный водитель ВАЗа врезался в грузовик ЗИЛ, посыпавший дорогу песком.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 22.00 54-летний водитель дорожной техники ехал по улице 60 лет Октября в направлении улицы Максима Горького. На регулируемом перекрестке он поворачивал налево. В этот момент в него врезалась легковушка ВАЗ 21104, за рулем которой находился 45-летний водитель.

Как отмечает информационный портал «Истоки», водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без госпитализации. После медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград», видео «ДТП и автохамы»

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