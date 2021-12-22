Гостиничный комплекс «Орел-Отель» оценили в 989 миллионов

22.12.2021 | 9:30 Новости, Экономика

Осталось найти желающих приобрести его за такую цену.

Администрация города Орла определилась с основными параметрами планам приватизации муниципального имущества на 2022 год.  Всего в него включено без малого 30 объектов. С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от приватизации предполагаются в размере 1,326 миллиарда рублей,  том числе от реализации муниципального имущества в сумме 301,51 миллиона, от продажи земли под ними  – 36,018 миллиона рублей.

Основная часть выручки может поступить в казну от реализации муниципального 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Власти планируют выручить за него 989,288 миллиона рублей. Именно такая цена продажи данного лота указана в плане приватизации. Напомним, что ГК «Орел-Отель» город не может продать уже несколько лет. Причем цена раньше была выше. Например, в апреле 2021 года мэрия выставила указанный пакет акция на торги по начальной цене 1,091 миллиарда рублей, которая была установлена на основании отчета независимого оценщика.

Заявок на участие в аукционе не поступило, и аппетиты чиновников уменьшились. Как уже писал «Орелград», муниципальный пакет состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 100-процентную долю уставного капитала АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Номинальная стоимость каждой акции — 1000 рублей. Основные виды деятельности общества: обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов, предоставление номеров под офисы, оказание экскурсионных услуг, реализация товаров народного потребления, организация работы ресторанов, буфетов и баров, оказание услуг по организации проведения семинаров, конференций, тренингов и др.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе за 2020 год составила 86 человек.  В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Русь» и «Орел» с участками под ними. При этом здание гостиницы «Орел» является памятником и охраняется государством.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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