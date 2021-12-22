По темпам расселения жилья Орел отстал от 46-ти регионов

22.12.2021 | 15:30 ЖКХ, Новости

Орловская область не вошла в число регионов, отмеченных Фондом ЖКХ.

Правлением Фонда ЖКХ приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 161,51 миллиарда рублей. Такие оперативные данные обнародовал департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью этой госкорпорации. В частности, на днях правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ было принято решение о перечислении 2,53 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Эти деньги будут распределены – их получит 21 регион, включая Орловскую область. Конкретная доля каждого субъекта РФ не уточняется. Добавим, что вместе с Орлом указанный транш получат Башкортостан,  Бурятия, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Чувашия,   Пермский край и другие. Деньги будут перечислены в соответствии с представленными регионами реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. С учетом этих 2,53 миллиарда рублей общая сумма средств, выделенных на реализацию  федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», достигла 161,51 миллиарда.

Также Фонд ЖКХ обнародовал данные о регионах, которые досрочно завершают программу переселения. В список включено уже 46 субъектов РФ, но Орловской области среди них нет. Более того, в начале декабря Орловщину немного пожурил в ходе селекторного совещания первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Он отметил, что «в ряде регионов в настоящее время существуют риски недостижения установленных вышеуказанным федеральным проектом целевых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В этой связи Фондом ЖКХ указанным регионам даны рекомендации обеспечить повышение темпов реализации и качества управления программой». Относится это и к Орловской области.

«Также первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ сообщил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, — информирует департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью. — В нее будут включены многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Фондом ЖКХ реализуется выверка реестра аварийных домов во всех субъектах РФ. Данная работа уже привела к ощутимым результатам».

ИА «Орелград»

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