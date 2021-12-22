В Орловскую область приехал автобус Жириновского

Обращения граждан доставляют в московской офис, где ими занимаются юристы и депутаты.

Уже шестой раз Орловскую область посещает автобус помощи ЛДПР. Это проект, реализованный партией, в рамках программы помощи гражданам области. С автобусом в отдаленные районы и поселения приезжают депутаты Государственной Думы от ЛДПР и члены Совета Федерации. Жители могут пообщаться с парламентариями и рассказать о своих проблемах. Автобус ЛДПР увозит с собой в Москву сотни обращений, которыми занимаются юристы и депутаты.

График движения автобуса ЛДПР по Орловской области для жителей, которые хотят принять участие во встрече:

23 декабря

Пгт. Нарышкино

09.40

Привокзальная улица,10

С. Сосково

12.00

Улица Ленина 10

Пгт. Шаблыкино

13.40

улица Ленина 9

24 декабря

Пгт. Кромы

10.30

Сидельникова пер. 5К

Улица Карла Маркса, 40

Г. Дмитровск

13.00

Улица Советская, 101А

25 декабря

П. Красная Заря

11.00

Улица Привокзальная, 6

Г. Ливны

13.30

Улица Гайдара 7А

26 декабря

Пгт. Змиевка

10.20

Улица 8 марта, 3А

Пгт. Глазуновка

12.10

Улица Ленина 63

Г.Малоархангельск

14.10

Улица Урицкого 60А

27 декабря

Пгт. Покровское

10.30

Ул. Ленина 6

Пгт. Колпна

12.00

Улица Ленина 2

П. Долгое

14.00

Улица Гагарина 2А

ИА «Орелград»