В Орловскую область приехал автобус Жириновского

Обращения граждан доставляют в московской офис, где ими занимаются юристы и депутаты.
Уже шестой раз Орловскую область посещает автобус помощи ЛДПР. Это проект, реализованный партией, в рамках программы помощи гражданам области. С автобусом в отдаленные районы и поселения приезжают депутаты Государственной Думы от ЛДПР и члены Совета Федерации. Жители могут пообщаться с парламентариями и рассказать о своих проблемах. Автобус ЛДПР увозит с собой в Москву сотни обращений, которыми занимаются юристы и депутаты.
График движения автобуса ЛДПР по Орловской области для жителей, которые хотят принять участие во встрече:
23 декабря
Пгт. Нарышкино
09.40
Привокзальная улица,10
С. Сосково
12.00
Улица Ленина 10
Пгт. Шаблыкино
13.40
улица Ленина 9
24 декабря
Пгт. Кромы
10.30
Сидельникова пер. 5К
Улица Карла Маркса, 40
Г. Дмитровск
13.00
Улица Советская, 101А
25 декабря
П. Красная Заря
11.00
Улица Привокзальная, 6
Г. Ливны
13.30
Улица Гайдара 7А
26 декабря
Пгт. Змиевка
10.20
Улица 8 марта, 3А
Пгт. Глазуновка
12.10
Улица Ленина 63
Г.Малоархангельск
14.10
Улица Урицкого 60А
27 декабря
Пгт. Покровское
10.30
Ул. Ленина 6
Пгт. Колпна
12.00
Улица Ленина 2
П. Долгое
14.00
Улица Гагарина 2А
ИА «Орелград»