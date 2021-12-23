Андрей Клычков посетил Сирию и от имени жителей Орловщины поздравил сирийский народ с наступающим Новым годом

Также губернатор принял участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Губернатор Орловской области посетил сегодня сирийский Дамаск и от имени жителей Орловщины поздравил сирийский народ с наступающим Новым годом. Об этом Клычков сообщил на своей странице с соцсети «В контакте».

По его словам, благодаря представителям орловского бизнеса удалось собрать тысячу сладких новогодних подарков. Губернатор передал их сирийским детям, пострадавших от многолетних боевых действий.

Также Андрей Клычков принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину.

ИА «Орелград»