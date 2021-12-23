В Орле проведут вакцинацию деревьев за 18 миллионов рублей

Стали известны детали муниципального «зеленого» контракта.

Власти Орла объявили о проведении процедуры закупки, победитель которой получит право на оказание услуг по содержанию и охране зеленых насаждений на территории города. Работы будут проводиться в рамках программы благоустройства. В роли заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 18,508 миллиона рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Действие контракта будет рассчитано на весь 2022 год.

В документе подробно описан широкий спектр услуг, которые должен будет оказать подрядчик. При этом особо подчеркивается, что он должен руководствоваться как федеральными правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, так и правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов еще в 2011 году.

Из документации следует, что подрядчик будет обязан ухаживать за всем зеленым хозяйством областной столицы. К нему относятся зеленые насаждения, произрастающие на муниципальных землях и землях, государственная собственность на которые не разграничена, цветники, топиарные фигуры «Корабль» и «Орден», а также городские леса (лесничество Заводского района «Лужки» и лесничество «Андриабуж»).

В частности, за выделенные из казны 18,5 миллиона рублей исполнитель будет обязан обеспечить снос сухих и аварийных деревьев, а также уборку упавших, например, во время сильного ветра деревьев. Кроме того, подрядчик возьмет на себя обрезку крон деревьев с помощью автогидроподъемника, расчистку городских территорий от мелколесья, прополку цветников и внесение в них удобрений, полив зеленых насаждений. Последний предусмотрен только в дни без осадков.

Также в рамках контракта предстоит посадка весенней цветочной рассады – 70 тысяч саженцев. Кстати, высаживать цветы будут по спланированному разбивочному чертежу. Кроме того, условиями сделки предусмотрена стрижка живых изгородей, покос травы, обработка гербицидом сплошного действия территорий подкарантинного объекта – речь идет о борьбе с амброзией трехраздельной и другими сорняками. Планируются и инсектицидные инъекции в стволы деревьев, пораженных минирующей каштановой молью. Всего требуется сделать 6600 таких инъекций.

ИА «Орелград»