За сутки в Орловской области трижды горели дома и хозпостройки

Пострадавших нет.

За минувшие сутки в Орловской области спасатели трижды выезжали на ликвидацию возгораний домов и хозпостроек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 10.35 помощь пожарных потребовалась жителям Залегощенского района. В деревне Подмаслово загорелся деревянный жилой дом и хозяйственная постройка. Они горели открытым пламенем по всей своей площади, пламя могло перекинуться на соседние хозпостройки.

В результате огонь был локализован, и увеличение площади пожара было предотвращено. Однако, сам дом выгорел изнутри, пострадала также пристроенная к нему хозпостройка.

В пять вечера поступил сигнал из Урицкого района. В деревне Борщовка жилой дом выгорел изнутри. Скорее всего, это случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Отмечается, что жильцы дома самостоятельно его покинули.

А в 18.45 загорелась хозпостройка в поселке Верховье. В ней выгорела кровля и внутренние помещения.

Во всех трех случаях удалось избежать человеческих жертв.

ИА «Орелград»