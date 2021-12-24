Небывалый рост налогов отмечен под Орлом

Перечисления в федеральный бюджет выросли в 12 раз.

За январь-ноябрь 2021 года межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Орловской области в консолидированный бюджет было перечислено налоговых платежей на общую сумму 3,952 миллиарда рублей. Данный показатель в 1,5 раза превышает уровень аналогичного периода 2020 года, рост поступлений составил 1,355 миллиарда. Такие цифры приводит областная налоговая служба. Поясним, что указанная инспекция обслуживает налогоплательщиков Орловского, Кромского, Троснянского, Урицкого, Дмитровского, Шаблыкинского, Сосковского, Знаменского и Хотынецкого районов.

Обращает на себя статистика, связанная с федеральным бюджетом. Здесь отмечен небывалый рост. Так, согласно приведенным сведениям, в федеральный бюджет в этом году через вышеуказанную инспекцию поступило 676,1 миллиона рублей, что на 622,7 миллиона больше уровня 2020 года. Произошло это за счет увеличения поступлений по целому ряду направлений. Наиболее заметным является рост сборов по НДС, который составил 552,4 миллиона рублей.

Поступления по налогу на прибыль в федеральный бюджет выросли в 1,8 раза, в целом увеличение составило 40,1 миллиона рублей. При этом был получен налог на прибыль с доходов иностранных организаций, который составил 0,54 миллиона рублей. В аналогичном периоде 2020 года таких поступлений не было, отмечают в налоговой службе. Кроме того, по акцизам на прямогонный бензин собрано 4,8 миллиона рублей, тогда как годом ранее таких поступлений также не было.

Рост показателей отмечен и по налогу на доходы с физических лиц, и по водному налогу, и по НДПИ. Что касается бюджета Орловской области, то поступления в него за январь-ноябрь 2021 года составили 3,275 миллиарда рублей, или на 28,8 процента больше, чем год назад. В частности, только по налогу на прибыль зафиксирован двукратный рост поступлений в территориальный бюджет. В полтора раза выросли сборы по налогу на имущество организаций и налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов.

ИА «Орелград»