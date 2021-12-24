При пожаре в Заводском районе Орла МЧС спасло трех жителей, еще 12 человек эвакуировано

Пожар в многоквартирном доме случился этой ночью.

При пожаре в жилом доме, расположенном на Кромском шоссе, сотрудники МЧС спасли трех жителей, еще 12 человек было эвакуировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О возгорании в одной из квартир многоэтажного дома стало известно сегодня в полночь. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что из окна на третьем этаже дома идет густой черный дым. Из-за этого на четвертом этаже образовалось плотное задымление.

Пожарные спасли трех людей, а также оказали помощь в эвакуации еще 12 жителям. Обошлось без пострадавших.

«В результате пожара в помещении кухни на третьем этаже сгорели предметы обихода на площади 3 квадратных метра, обгорела стена на такой же площади, закопчен потолок по всей площади; в помещении общего коридора закопчен потолок», — сообщили спасатели.

Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»