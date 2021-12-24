В Орловскую область поступил вертолет санитарной авиации

Появление вертолета заменит часть перевозок наземным транспортом.

В Орловскую область поступила «воздушная скорая» — вертолет санитарной авиации. Он поможет спасать жизни людей в кризисных ситуациях, когда медицинская помощь требуется незамедлительно.

«Оборудование, установленное на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Для работы на борту воздушного судна прошли обучение высококвалифицированные медицинские работники. Сформированы бригады. Экипаж вертолета санавиации и бригады медработников Областной клинической больницы будут находится на круглосуточном дежурстве, чтобы в любой момент вылететь на экстренный вызов», — рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Ожидается, что появление вертолета заменит часть перевозок наземным транспортом. Приоритет будет отдаваться тяжелобольным, а расходы будут оплачены федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИА «Орелград»