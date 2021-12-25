Орловчанка отсудила четверть миллиона за сломанную ногу

Женщина поскользнулась и упала по вине работников муниципального учреждения.

Решение по данному гражданскому делу вынес Советский районный суд города Орла. Иск подала местная жительница, а ответчиком стало муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством». Женщина пояснила суду, что она поскользнулась и упала на «покрытой сплошной наледью пешеходной дорожке». В результате падения получила травмы в виде закрытого перелома обеих лодыжек, в связи с чем длительное время находилась на стационарном лечении. Пострадавшая перенесла две операции и до настоящего времени полностью не восстановилась.

В иске она указала, что падение и его последствия причинили ей серьезные физические страдания и не только: причиненный ей моральный вред женщина оценила в 250 тысяч рублей, который просила взыскать с ответчика. Кроме того, она просила взыскать с предприятия расходы на адвоката и возместить ей стоимость приобретенных лекарств. Разрешая спор, суд установил, что «Управление коммунальным хозяйством города Орла» было создано «с целью осуществления управленческих функций в сфере функционирования коммунального хозяйства, в том числе дорожного хозяйства».

Именно за ним на праве оперативного управления закреплен тротуар на Болховском шоссе, где поскользнулась истица. Поскольку на МКУ «УКХ» администрация города возложила обязанности по содержанию данного конкретного тротуара, суд счел, что ответственность за причинение ущерба здоровью истца должно нести непосредственно это учреждение. Это тот редкий случай, когда суд счел заявленную компенсацию соразмерной причиненному ущербу и взыскал ее в пользу истицы в полном объеме, то есть пострадавшая должна получить 250 тысяч рублей. Довольно часто в подобных спорах суммы заявленных требований судами снижаются.

ИА «Орелград»