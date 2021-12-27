В День спасателя орловские сотрудники МЧС почтили память погибших товарищей

Сегодня профессиональный праздник у сотрудников МЧС.

Сегодня, в День спасателя, сотрудники орловского МЧС возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, почтив память погибших товарищей.

«Именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. После ряда преобразований госкомитет стал в 1994 году Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Неотъемлемыми его частями, кроме собственно спасательных подразделений, стали Государственная противопожарная служба, Государственная инспекция по маломерным судам, военизированные горноспасательные части, спасательные центры. Все это увеличило возможности системы МЧС России и расширило направления ее деятельности», — вспоминает в праздничный день пресс-служба орловского МЧС.

А начальник Главного управления МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков подвел итоги года:

«2021 год был непростым и напряжённым: мы продолжали свою работу в условиях эпидемиологических ограничений, помогали проводить дезинфекцию социально значимых объектов, в тесном взаимодействии с медиками транспортировку сложных больных, боролись с огнём, реагировали на дорожно-транспортные и другие происшествия. Вместе с коллегами из правоохранительных ведомств и взаимодействующих структур инспекторы ГПН, работники ГИМС продолжали профилактику пожаров в жилом секторе, происшествий на водных объектах».

ИА «Орелград», видео МЧС