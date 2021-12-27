В Орле появится новый жилой комплекс «Цитрус»

Новый ЖК от «Орелстрой» для тех, кто хочет жить со вкусом.

Крупнейший в регионе застройщик «Орелстрой» в соцсетях намекнул на скорый старт продаж в новом жилом комплексе «Цитрус».

Сообщается, что компания готовит для будущих покупателей новые проекты и предложения, неким ярким событием зимы станет жилой комплекс «Цитрус» – новый микрорайон для тех, кто хочет жить со вкусом.

Пресс-служба «Орелстроя» отказалась комментировать информацию о месторасположении и отличительных особенностях ЖК «Цитрус» до начала следующего года.

По информации «Орелграда», речь идет о новом микрорайоне в районе улицы Итальянская.

ИА «Орелград»