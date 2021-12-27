В Орловской области при столкновении трех КамАЗов погиб водитель

27.12.2021 | 14:04 Новости, Происшествия

Еще один водитель госпитализирован.

Вчера днем водитель КамАЗа погиб после выезда на «встречку» и столкновения с еще двумя КамАЗами. Об этом сообщили пресс-службы УМВД и УГИБДД.

Авария произошла в 10.45 на трассе «Орел — Ефремов». 55-летний водитель бензовоза КамАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, который ехал навстречу. После этого произошло столкновение с еще одной грузовой машиной той же марки.

В результате ДТП водитель бензовоза скончался на месте. Один из водителей грузовиков госпитализирован в Залегощенскую больницу.

ИА «Орелград»

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