В Орловской области при столкновении трех КамАЗов погиб водитель

Еще один водитель госпитализирован.

Вчера днем водитель КамАЗа погиб после выезда на «встречку» и столкновения с еще двумя КамАЗами. Об этом сообщили пресс-службы УМВД и УГИБДД.

Авария произошла в 10.45 на трассе «Орел — Ефремов». 55-летний водитель бензовоза КамАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, который ехал навстречу. После этого произошло столкновение с еще одной грузовой машиной той же марки.

В результате ДТП водитель бензовоза скончался на месте. Один из водителей грузовиков госпитализирован в Залегощенскую больницу.

ИА «Орелград»